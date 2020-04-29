Лига 1 досрочно завершена, эмблема ЦСКА может стать лучшей в мире. Главные новости к утру

Чемпионат Франции досрочно завершён, эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире, возобновление сезона Бундеслиги может сорваться и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Тренер Фёдора Емельяненко намекнул на отсутствие у него таланта.
2. Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером.
3. Лионель Месси — лучший футболист XXI века, согласно рейтинговой системе ELO.
4. Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca.
5. Самуэль Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках.
6. Сезон во Франции не может быть возобновлён. Лига 1 завершена досрочно.
7. Боец ММА, записавший оскорбительную песню о Хабибе, сообщил, что на него напали.
8. Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты.
9. Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения.
10. Илья Геркус: есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с Николичем.
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