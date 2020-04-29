Лига 1 досрочно завершена, эмблема ЦСКА может стать лучшей в мире. Главные новости к утру

Чемпионат Франции досрочно завершён, эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире, возобновление сезона Бундеслиги может сорваться и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Тренер Фёдора Емельяненко намекнул на отсутствие у него таланта.

2. Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может сразиться с Сен-Пьером.

3. Лионель Месси — лучший футболист XXI века, согласно рейтинговой системе ELO.

4. Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca.

5. Самуэль Жиго: положение «Спартака» разочаровывает. Я пришёл, чтобы играть в еврокубках.

6. Сезон во Франции не может быть возобновлён. Лига 1 завершена досрочно.

7. Боец ММА, записавший оскорбительную песню о Хабибе, сообщил, что на него напали.

8. Футболисты «ПСЖ» отказались пойти на сокращение зарплаты.

9. Возобновление Бундеслиги 9 мая под угрозой срыва из-за всплеска новых случаев заражения.

10. Илья Геркус: есть информация, что «Локомотив» будет доигрывать чемпионат с Николичем.