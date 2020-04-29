«Меня растоптали и выбросили как ненужный материал». Экс-жена Кержакова — о насилии

Милана Тюльпанова, член экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Государственной Думе Российской Федерации и бывшая жена знаменитого форварда «Зенита» Александра Кержакова, рассказала о проблеме насилия.

«Абьюз на сегодняшний день явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей. Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть, страдать, мучиться, но — и это ключевой момент — не пытаться ничего изменить.

«Почему?» — спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через всё это, я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал, была такой.

Обращаясь в Молодёжный парламент при ГД РФ, я писала об инициативах, которые, на мой взгляд, необходимо изменить в отношении жертв насилия. Вероятно, мои предложения показались не столь бесполезны, как сокрушения относительно моего прихода в парламент», — написала Тюльпанова на своей странице в «Инстаграме».