«Может, надо ждать внуков, а не сына?» Жена Карпина — о внезапной «домохозяйской» старости
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» рассказала, как поменялся её образ жизни в условиях пандемии коронавируса.
«Купила фартук… Первый раз в жизни. Носки вяжу каждый вечер всей семье. Варю компоты, пеку шарлотки… Может, уже надо ждать внуков, а не сына? Какая-то старость «домохозяйская» подкралась незаметно. Надеюсь, до консервированных помидоров хотя бы не дойдёт. Или как начну капусту квасить», — написала Дарья.
Фото: «Инстаграм» Дарьи Карпиной
В настоящее время практически все турниры в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.
«Ростов», набрав 38 очков в 22 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
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