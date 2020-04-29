Маттеус: стиль игры Гётце сейчас не востребован. Он слишком медленный для «Боруссии»

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гётце продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Предполагаю, что время Гётце в «Боруссии» уже закончилось. Буду очень удивлён, если они продолжат сотрудничество. Стиль игры Марио сейчас не востребован. Прежде всего ему не хватает скорости, чтобы не отставать от футбола, который используют в «Боруссии» и многих других топ-клубах.

Переход в «Баварию» не оказался тем, о чём мечтал Гётце, а после возвращения ему так и не удалось вернуться к своим лучшим результатам. Марио нужно найти подходящий клуб и правильного тренера, который построит вокруг него игру и будет согласовывать с ним план на матч.

Вполне возможно, что Серия А будет подходящей лигой для него. По крайней мере, в Италии не такой быстрый футбол. Это пойдёт ему на пользу», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.