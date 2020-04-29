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Юный защитник «Виченцы» пришёл в себя спустя 8 дней после кровоизлияния в мозг

Юный защитник «Виченцы» пришёл в себя спустя 8 дней после кровоизлияния в мозг
Футбол / Италия 0

Защитник молодёжной команды «Виченцы» Эдоардо Больцона пришёл в себя после продолжительной борьбы врачей за его жизнь, сообщается на официальном сайте клуба.

В настоящее время жизни футболиста, который ранее перенёс операцию и находился в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг, ничто не угрожает.

«Его первые мысли были об отсутствии футбола и одноклубников. После этого он был счастлив, когда узнал о поддержке, которую ему выразили люди. Эдо, этот матч будет длиться ещё долго, но мы все с тобой в этой битве и уверены, что ты будешь бороться, потому что знаешь, как это делать. Как ты всегда говоришь партнёрам, нужно биться до конца и нет ничего невозможного», — говорится в сообщении «Виченцы».

Футболист итальянского клуба борется за жизнь после кровоизлияния в мозг
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