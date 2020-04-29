Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка

Из-за пандемии коронавируса большинство турниров по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 29 апреля, состоится несколько матчей.
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны. В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в ответном полуфинальном матче между солигорским «Шахтёром» и брестским «Динамо». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Следом в 20:00 мск начнут играть БАТЭ и «Славия-Мозырь». На «Чемпионате» также пройдёт текстовая онлайн-трансляция.
Официальный матч также пройдёт в Туркмении, где во 2-м туре молодёжной лиги «Алтын Асыр» сыграет с «Ахалом». Начало – в 15:15 мск.
Помимо этого, сегодня состоится один товарищеским матч. Выявить победителя попытаются вьетнамские команды «Пхохен» и «Нам Дин». Встреча начнётся в 11:00 мск.
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