Романцев назвал Сёмина лучшим тренером чемпионата России

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил работу наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.



«Сёмин — номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас? Без сомнений. В чём его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер», — приводятся слова Романцева на сайте телеканала «Матч».



Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.



В настоящее время «Локомотив», набрав 41 очко в 22 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (50).

Олег Романцев: вижу «Спартак» пятым-шестым