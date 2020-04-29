Романцев назвал Сёмина лучшим тренером чемпионата России

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил работу наставника «Локомотива» Юрия Сёмина.
«Сёмин — номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас? Без сомнений. В чём его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер», — приводятся слова Романцева на сайте телеканала «Матч».
Контракт Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» в периоды с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.
В настоящее время «Локомотив», набрав 41 очко в 22 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (50).
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