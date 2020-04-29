Щенсны рассказал, как Венгер отреагировал на его селфи после победы «Арсенала» в дерби

Бывший вратарь «Арсенала» Войцех Щенсны, ныне выступающий за «Ювентус», поделился воспоминаниями о реакции экс главного тренера «канониров» Арсена Венгера на его селфи, сделанное на стадионе после победы в дерби с «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году.



«Венгер не был доволен моим поступком, и, вспоминая тот случай, я понимаю, что ни за что бы не сделал этого вновь. Но, кажется, мне было 21 или 22. В таком возрасте ты наслаждаешься подобными вещами, и тогда я чувствовал себя отлично. Сейчас я понимаю, что, возможно, это был детский поступок, и осознаю, почему Венгер не был рад.



Никакого наказания не последовало, но он дал понять, как относится к этому. Не уверен, что цитирую его дословно, но он сказал что-то вроде: «Ты же не видишь, чтобы Касильяс делал так же, не так ли?» И я подумал: «Да, возможно, тут вы правы», — цитирует Щенсны talkSPORT со ссылкой на Arsenal’s In Lockdown podcast.

Войцех Щенсны рассказал, как выкурил сигарету в раздевалке «Арсенала»