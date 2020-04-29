Министерство спорта поможет вернуть в Россию иностранных футболистов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его министерство окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов, выступающих за отечественные клубы.

Сегодня стало известно, что правительство продлило запрет на въезд иностранцев в страну до улучшения ситуации с коронавирусом.

«Знаю, что Александр Дюков (президент Российского футбольного союза. — Прим. «Чемпионата») тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд. Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование соответствующий документ — проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь, положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса», — приводит слова Матыцина ТАСС.