Министерство спорта поможет вернуть в Россию иностранных футболистов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его министерство окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов, выступающих за отечественные клубы.
Сегодня стало известно, что правительство продлило запрет на въезд иностранцев в страну до улучшения ситуации с коронавирусом.
«Знаю, что Александр Дюков (президент Российского футбольного союза. — Прим. «Чемпионата») тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд. Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование соответствующий документ — проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь, положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса», — приводит слова Матыцина ТАСС.
- 29 апреля 2020
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