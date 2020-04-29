Онана заявил о намерении покинуть «Аякс». На вратаря претендуют «Барселона» и «Челси»

Вратарь «Аякса» Андре Онана рассказал о намерении покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.



«Не поймите меня неправильно, я очень счастлив в «Аяксе» и благодарен клубу. Я провёл здесь пять прекрасных лет, но сейчас пришло время сделать следующий шаг. Мы приняли это решение в прошлом году. Я пока не знаю, что произойдёт, но мои амбиции и договорённости ясны», — цитирует Онану Goal.com со ссылкой на AD.



24-летний Андре Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. Вратарь — воспитанник камерунской академии Самюэля Это'о. В 2010 году он попал в систему «Барселоны», за основную команду каталонского клуба не играл. В составе «Аякса» Онана стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов, прерванном из-за пандемии коронавируса, Онана провёл 24 матча, в 8 из которых не пропустил ни одного мяча.

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