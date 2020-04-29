Биджиев: Сёмин перезвонил: «Да нет, этот Кака уже 15 миллионов стоит»

Бывший технический директор московского «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как в начале 2000-х «железнодорожники» интересовались полузащитником Кака, который тогда выступал за «Сан-Паулу».

«Кака я впервые увидел на турнире в Катаре, где он играл то ли за молодёжную, то ли за олимпийскую сборную Бразилии. Это был, кажется, 2001 год. Или начало 2002-го. Но точно до чемпионата мира.

Сразу было видно — топ! Суперталант, вырастет в большую звезду. У них там вся команда была будь здоров. В воротах — Гомес, в защите — Луизао и Майкон, в полузащите — Кака и Жулио Баптиста…

До переговоров дело не дошло. Если честно, я туда поехал за другим бразильцем. Был такой нападающий Роберт — его потом «Спартак» купил. Вот его Сёмин попросил оценить. Но я как увидел Кака, тут же позвонил Палычу: «Надо брать!» — «А Роберт?» — «Какой Роберт? Тут такой игрок!» Сёмин взял время — по финансам узнать. Перезванивает: «Да нет, этот Кака уже 15 миллионов стоит».

Конечно, у нас таких денег не было. Неподъёмная сумма», — сказал Биджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.