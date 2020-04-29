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Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Футбол / Прочие турниры 0

Известный блогер Василий Уткин назвал величайшего, по его мнению, футболиста в истории.

«Для меня лучший и самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Круифф. Ещё и потому, что дополнительным бонусом к карьере, оглядываясь назад, очень трудно не оценивать, что сделал футболист после того, как перестал быть игроком. Круифф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Круифф абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой. Не в смысле образа жизни, а в смысле того, что он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет.

Круифф не был чемпионом мира. Но он величайший игрок в футбольной истории. Вы можете с этим не соглашаться. Создайте свой микрокосм и будьте в нём повелителем. А в моём мире величайший – Круифф. Любимый – Платини, первый король – Пеле, а Месси… А Месси просто гений. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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