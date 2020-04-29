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Источник: воспитанник «Спартака» Давыдов покинет софийский ЦСКА

Источник: воспитанник «Спартака» Давыдов покинет софийский ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов в скором времени покинет команду, утверждает Sportal.

В настоящее время 25-летний российский футболист близок к расторжению контракта с болгарским клубом. Ожидается, что об уходе Дениса будет объявлено в ближайшие дни.

Давыдов перешёл в ЦСКА в мае прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии он принял участие в 3 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Денис является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Нижний Новгород». Будучи игроком красно-белых, форвард также выступал на правах аренды за «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2015 году вызывался в сборную России.

В сентябре прошлого года Давыдов отметился дебютным голом за ЦСКА. Видео доступно на «Чемпионате».

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