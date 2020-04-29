«У меня такое в жизни впервые». Форвард «Зенита» рассказал о жизни с девушкой на карантине
Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о жизни с девушкой в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавирусом.
«Практически не ссоримся, всё вместе делаем, даже уборку. У меня такое в жизни впервые. Конечно, рано или поздно всё равно с этим столкнулся бы. Но сейчас это прикольно! Только футбола не хватает. И немного страшно от того, что чемпионат может быть недоигран. Но всегда надо надеяться на лучшее.
Готовка? Не то чтобы пришлось — добровольно попробовал испытать это на себе. И тоже понравилось. Правда, начал с простого — сосиски с яйцами утром. Но уже вместе дошли до курицы в сливочном соусе, с терияки. Чизкейк сделали, куличи на пасху сами испекли», — приводит слова Шамкина «Матч ТВ».
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