Борис Игнатьев: ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал инициативу РФС не возобновлять нынешний розыгрыш ФНЛ.
«То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определённого времени, когда ничто нам не помешает провести всё как надо. Это ситуация войдёт в анналы истории, мы ещё не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!
Представляю, что я — тренер, нахожусь в команде и готовлю её, а потом ко мне приходят и объявляют: «Знаете, а вы не будете в этом году играть». В команду вкладывали деньги, подбирали футболистов и говорили людям, что делать. И тут вот такое происходит. Я вижу ситуацию так: нужно подождать до конца мая или середины июня и сыграть турнир с участием «Ротора», «Торпедо», «Химок» и «Чертаново». Это по-спортивному, может, в усечённом виде и не совсем справедливо, но по-спортивному. А спортивный принцип всегда должен стоять во главе!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание московской команды от «Химок», которые идут вторыми, составляет одно очко.
- 29 апреля 2020
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:23
-
16:20
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:28
-
15:28
-
14:58
-
14:38
-
14:37
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:24
-
12:22
-
12:21
-
11:42
-
11:31
-
11:05
-
10:53
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:52
-
09:29