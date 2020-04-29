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Борис Игнатьев: ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!

Борис Игнатьев: ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал инициативу РФС не возобновлять нынешний розыгрыш ФНЛ.

«То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определённого времени, когда ничто нам не помешает провести всё как надо. Это ситуация войдёт в анналы истории, мы ещё не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к «Торпедо»!

Представляю, что я — тренер, нахожусь в команде и готовлю её, а потом ко мне приходят и объявляют: «Знаете, а вы не будете в этом году играть». В команду вкладывали деньги, подбирали футболистов и говорили людям, что делать. И тут вот такое происходит. Я вижу ситуацию так: нужно подождать до конца мая или середины июня и сыграть турнир с участием «Ротора», «Торпедо», «Химок» и «Чертаново». Это по-спортивному, может, в усечённом виде и не совсем справедливо, но по-спортивному. А спортивный принцип всегда должен стоять во главе!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание московской команды от «Химок», которые идут вторыми, составляет одно очко.

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