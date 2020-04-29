«Лёд и поле буду целовать!» Мостовой рассказал, чем займётся после самоизоляции
Бывший футболист московского «Спартака» и «Сельты» из Виго Александр Мостовой рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
«Я последние три года постоянно играю в хоккей. С друзьями шутим, что, как только объявят, что можно выходить, я надену хоккейную форму прямо ночью! Буду лежать в коньках, чтобы побыстрее на лёд выйти. Никто меня с площадки не выгонит, буду до потери пульса кататься! Лёд и поле буду целовать, как в фильмах комических!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по снятию ограничений после 12 мая.
Мостовой – о словах Путина: уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава
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