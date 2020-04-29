Экс-игрок ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным

Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал про свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году.

«Встреча была через два-три дня после победы в Кубке УЕФА. А мы все эти дни праздновали. Если не ошибаюсь, то автобус ЦСКА отходил в 9:00 или 10:00 утра. Мы проспали и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения президентом. Когда мы всё-таки пришли, нашего переводчика не пустили.

В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели. Все подписали мяч и вручили его Путину. А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль. Путин хорошо воспринял, и у нашей делегации ушло напряжение. Этот эпизод потом появился даже в Jornal Nacional (главной новостной передачи Бразилии. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.