Д. Карвальо: Гинер давал уроки, как курить сигару. Было неинтересно, и я брал «Балтику»
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал об общении бразильских футболистов московской команды с владельцем клуба Евгением Гинером.
«Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал «Балтику». Вообще, Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Марио Фернандес до сих пор чувствует такое тёплое отношение к себе», — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.
Карвальо также рассказал про свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Экс-игрок ЦСКА Карвальо рассказал о встрече с Путиным
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