Живоглядов: много читаю и смотрю видео про бизнес. Думаю над инвестициями, ищу нишу

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов сообщил, что во время самоизоляции размышляет на тему инвестиций и бизнеса.

«Есть цель подучить английский язык. В «Уфе» мог поговорить с легионерами и в «Локомотиве» общаюсь: они меня понимают, я их – тоже. Но, конечно, нужно подтягивать словарный запас. Одному работать над этим тяжело, поэтому сейчас ищу репетитора. Думаю, пока можно начать занятия онлайн, а после карантина – и вживую.



Плюс достаточно много читаю и смотрю видео про бизнес. Думаю над инвестициями, пока ищу нишу, приглядываюсь. Во время паузы в футболе есть на это время. Интереснее следить за начинающими предпринимателями, которые только добились первых успехов и могут рассказать, как правильно стартовать, что нужно прописывать в бизнес-плане и так далее.

Слежу за каналами Игоря Рыбакова и Андрея Ковалева на YouTube, раньше «Трансформатор» интересные интервью с бизнесменами снимал. Недавно как раз посмотрел разговор Портнягина с генеральным директором «Депо» Александром Рафаиловым", — цитирует Живоглядова GQ.