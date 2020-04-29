Александр Алиев: я проиграл в казино $ 100 тысяч за ночь

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о своём самом большом проигрыше в казино.

«За раз проиграл в казино $ 100 тысяч. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Как раз заработал хорошие деньги за чемпионство, премии у меня были. На что-то я тогда откладывал. Зашёл в казино, и что-то пошло не так, хотя я не пил ничего. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Это был отпуск, я где-то гулял и зашёл в казино.



Зашёл в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Конечно, я расстроился. Потом не спал четверо суток», — рассказал Алиев в интервью каналу «Кент» на YouTube.

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.