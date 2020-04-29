Фанаты «Шальке-04» угрожают родителям Нюбеля из-за его перехода в «Баварию»

Родителям голкипера Александера Нюбеля, который по окончании сезона перейдёт из «Шальке-04» в «Баварию», поступают угрозы, сообщает Abendzeitung Munich.

Болельщики «Шальке-04» угрожали родителям игрока на их работе. По этой причине семья Нюбеля, которая живёт недалеко от Падерборна, взяла отпуск и решила отправиться в путешествие.

В январе «Бавария» на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан на 5 лет.



Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/2020. Таким образом, голкипер достанется мюнхенской «Баварии» бесплатно.



Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.