Матч за Суперкубок Каталонии между «Барселоной» и «Эспаньолом» отменён из-за коронавируса

Суперкубок Каталонии — 2020 отменён, сообщает сайт федерации футбола Каталонии.

Причиной отмены турнира является угроза распространения коронавируса. В матче за трофей должны были встретиться «Барселона» и «Эспаньол».

Суперкубок Каталонии проводится с 2014 года. Чаще всех турнир выигрывала «Барселона», которая становилась его победителем два раза. По одному разу обладателями трофея становились «Эспаньол» и «Жирона».

Напомним, турниры во всех европейских странах, за исключением Беларуси, приостановлены. Кроме того, на неопределённый срок перенесены матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Коронавирусом во всём мире заразились более 3 млн 186 тыс. человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 225 тыс.