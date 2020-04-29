Новая всероссийская футбольная онлайн-викторина пройдёт 1 мая с 18:00

В пятницу с 18:00 мск в разделе «Футбол» начнётся третья текстовая live-викторина с футбольными вопросами на логику и эрудицию. Вопросы в формате известной телевизионной игры лучше всего будут браться при работе в команде. Собирайте друзей в онлайн-конференциях и чатах или играйте индивидуально. Игра открыта для всех и не требует предварительной регистрации. Все ответы буду приниматься в специальной форме, доступной в статье с вопросами.
Главный приз — внимание к вам или вашей команде. Лучших мы отмечаем на страницах «Чемпионата». Важно не только дать как можно больше правильных ответов, но и успеть это сделать за отведённое время. Играйте в своё удовольствие без помощи Интернета. Во всех играх, не только в футболе, важен принцип фейр-плей.
Лучшие команды и игроки по результатам игры 28 апреля — «ПутиЛково», Broforce, «Теория Запоя», «Геобитва», Вадим Александров. Эти команды не только показали высокий результат, но и не попались на наши «гугл-ловушки».
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