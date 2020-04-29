«Искать логику в решениях РПЛ не стоит». Широков предложил свой вариант завершения ФНЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков предложил свой вариант завершения текущего сезона ФНЛ.



«Допустим, в ФНЛ есть 20 команд, а 14 из них не готовы играть из-за экономической ситуации. Остаётся шесть клубов, готовых доиграть ФНЛ, но даже не факт, что это первые шесть команд лиги. Как им играть? Зачем им тратить деньги непонятно на что? Там ведь бюджеты заложены — клубы планируют выезды, а с авиасообщением вообще непонятно, что будет.



Другой вопрос — стыковые матчи. «Торпедо» и «Чертаново» возмущаются, что не будет стыковых игр? Всё правильно делают. Если в регламенте прописано, что стыковые матчи должны быть, а команды готовы их играть, то зачем их отменять? Плюс там всего две игры для каждой команды.



Вообще, «Чертаново», «Торпедо», «Химки» и «Ротор» могли бы сыграть мини-турнир между собой. Можно к ним добавить пятую и шестую команды ФНЛ, если они готовы играть. Пусть проведут такой турнир, две лучшие выйдут в РПЛ, третья и четвёртая — в стыки. Понимаю ли я, почему сейчас вообще не рассматривается вариант со стыковыми матчами? Искать логику в решениях РПЛ не стоит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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