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Сильвестр Игбун — о своём фото: улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19

Сильвестр Игбун — о своём фото: улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото в форме бело-голубых.

Футболист на снимке улыбается, глядя в сторону от объектива. «Улыбаюсь успеху в борьбе с COVID-19», — подписал фото Игбун.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что распространение COVID-19 в нашей стране может замедлиться уже после майских праздников. Причём в регионах, в которых были приняты эффективные меры, всё может закончиться на нескольких заразившихся.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения, свыше 210 тыс. человек скончались.

Ранее нигерийский форвард рассказал, чем занимается дома во время пандемии коронавируса.

Игбун: из дома никуда не выхожу уже три недели
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