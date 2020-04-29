Грушевский: как карантин отменят, пойду на футбол. Вируса бояться — в России не жить!

Актёр Михаил Грушевский, являющийся болельщиком московского ЦСКА, рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
«Я пойду на футбол! Даже если футбол не начнётся, я всё равно на него пойду, ведь вируса бояться — в России не жить!» — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по снятию ограничений после 12 мая.
В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Приостановлены также чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
- 29 апреля 2020
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