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Грушевский: как карантин отменят, пойду на футбол. Вируса бояться — в России не жить!

Грушевский: как карантин отменят, пойду на футбол. Вируса бояться — в России не жить!
Футбол / РПЛ 0

Актёр Михаил Грушевский, являющийся болельщиком московского ЦСКА, рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

«Я пойду на футбол! Даже если футбол не начнётся, я всё равно на него пойду, ведь вируса бояться — в России не жить!» — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по снятию ограничений после 12 мая.

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Приостановлены также чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.

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