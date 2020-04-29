Форвард «Локо» Тугарев: переехал бы в Лондон, только надо получить предложение от «Челси»
Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев сообщил, что он хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов.
«Да, я бы переехал в Лондон. Только надо получить предложение от «Челси» (смеётся). А вообще, надо сначала в России заиграть и только потом думать о Европе», — сказал Тугарев в прямом эфире в своём «инстаграме».
21-летний Тугарев является воспитанником «Локомотива». С 2017 по 2019 год выступал за фарм-клуб «железнодорожников» — «Казанку». В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в одном — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.
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