Форвард «Локо» Тугарев: переехал бы в Лондон, только надо получить предложение от «Челси»

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев сообщил, что он хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Да, я бы переехал в Лондон. Только надо получить предложение от «Челси» (смеётся). А вообще, надо сначала в России заиграть и только потом думать о Европе», — сказал Тугарев в прямом эфире в своём «инстаграме».

21-летний Тугарев является воспитанником «Локомотива». С 2017 по 2019 год выступал за фарм-клуб «железнодорожников» — «Казанку». В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в одном — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.