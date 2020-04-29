Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Локо» Тугарев: переехал бы в Лондон, только надо получить предложение от «Челси»

Форвард «Локо» Тугарев: переехал бы в Лондон, только надо получить предложение от «Челси»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев сообщил, что он хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Да, я бы переехал в Лондон. Только надо получить предложение от «Челси» (смеётся). А вообще, надо сначала в России заиграть и только потом думать о Европе», — сказал Тугарев в прямом эфире в своём «инстаграме».

21-летний Тугарев является воспитанником «Локомотива». С 2017 по 2019 год выступал за фарм-клуб «железнодорожников» — «Казанку». В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в одном — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

Экс-скаут «Локо»: хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020