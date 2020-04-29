Денис Черышев поучаствовал в челлендже, призванном побудить к чтению «Священного писания»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев принял участие в новом религиозном челлендже.

«Принимаю челлендж #большечемфото от Юрия Роденкова. Задача этого челленджа — побудить человека к чтению Священного писания и, самое главное, размышлению над прочитанным. Для участия необходимо выбрать самую любимую цитату из книг Евангелия или Ветхого Завета и, наложив её на фото, выложить в своих социальных сетях с хештегом #большечемфото. Помощи Божией и Ангела Хранителя. С Богом», — написал Черышев на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Черышев рассказал, почему празднует голы, поднимая руки вверх. По словам футболиста, он благодарит бога за то, что играет и забивает.

Черышев — о праздновании голов: поднимаю руки к небу. Благодарю бога за то, что играю

Черышев принимал участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане. Российский хавбек за 45 секунд сумел выполнить 96 повторений и не превзошёл достижение немецкого игрока.