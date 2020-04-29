Александр Мостовой: хотят расширить РПЛ, чтобы никто не вылетал и не возмущался

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги в том случае, если сезон в ФНЛ не будет возобновлён из-за пандемии коронавируса.



«По спортивному принципу, конечно, выход «Ротора» и «Химок» в РПЛ выглядит нечестно. А стыков не будет, так как хотят лигу расширить. Ситуация очень запутанная. Конечно, все ждали завершения чемпионата, а тут «Ротор» и «Химки» выходят в РПЛ просто так. Почему так происходит? У нас просто хотят расширить лигу, чтобы никто не вылетал. Так и возмущений не будет ни от команд РПЛ, ни от команд ФНЛ. Но я поддерживаю расширение РПЛ, у нас играет всего 16 команд, даже в Нидерландах больше!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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