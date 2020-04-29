Результаты всех футбольных матчей 29 апреля

29 апреля состоялись очередные матчи в Кубке Беларуси, молодёжном первенстве Туркменистана, а также товарищеские матчи с участием корейских и вьетнамских клубов.

Кубок Беларуси. 1/2 финала. Ответные матчи

«Шахтёр» (Солигорск) — «Динамо-Брест» — 4:2 (первый матч — 0:2)

БАТЭ (Борисов) — «Славия-Мозырь» — 2:0 (первый матч — 0:1)

Туркменистан. Молодёжное первенство. 5-й тур

«Алтын Асыр» — «Ахал» — 4:0

Товарищеские матчи

«Ансан Гринерс» (Южная Корея) — «Национальный университет Чеджу» (Южная Корея) — 5:0

«Пхохан» (Южная Корея) — «Бусан Киотонг» — 2:1

«Фо Хьен» — «Намдинь» — 1:2

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.