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Результаты всех футбольных матчей 29 апреля

Результаты всех футбольных матчей 29 апреля
Футбол / Прочие турниры 0

29 апреля состоялись очередные матчи в Кубке Беларуси, молодёжном первенстве Туркменистана, а также товарищеские матчи с участием корейских и вьетнамских клубов.

Кубок Беларуси. 1/2 финала. Ответные матчи

«Шахтёр» (Солигорск) — «Динамо-Брест» — 4:2 (первый матч — 0:2)
БАТЭ (Борисов) — «Славия-Мозырь» — 2:0 (первый матч — 0:1)

Туркменистан. Молодёжное первенство. 5-й тур

«Алтын Асыр» — «Ахал» — 4:0

Товарищеские матчи

«Ансан Гринерс» (Южная Корея) — «Национальный университет Чеджу» (Южная Корея) — 5:0
«Пхохан» (Южная Корея) — «Бусан Киотонг» — 2:1
«Фо Хьен» — «Намдинь» — 1:2

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.

Кубок Беларуси. 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2020, среда. 18:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск
Окончен
4 : 2
Динамо-Брест
Брест
0:1 Савицкий – 19'   0:2 Гордейчук – 38'   1:2 Иванович – 58'   2:2 Лисакович – 60'   3:2 Лисакович – 66' (пен)   4:2 Подстрелов – 74'
Кубок Беларуси. 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2020, среда. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов
Окончен
2 : 0
Славия-Мозырь
Мозырь
1:0 Волков – 12'   2:0 Тымонюк – 45' (автогол)
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