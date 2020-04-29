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Сеск Фабрегас: моя прабабушка победила коронавирус в 95 лет

Сеск Фабрегас: моя прабабушка победила коронавирус в 95 лет
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что его 95-летняя прабабушка выздоровела после заражения коронавирусом.

«Она победила коронавирус в 95 лет, вчера результат теста оказался отрицательным! Моя прабабушка — супергерой. Но всё это было бы невозможно без помощи медсестёр и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем в эти трудные времена», — написал Фабрегас на своей странице в «Твиттере».

Ранее Фабрегас согласился пойти на сокращение зарплаты на 30% на четыре месяца и отложить её выплату до конца срока действия его контракта с клубом в 2022 году. По информации источника, испанский футболист вызвался также выплатить компенсацию сотрудникам клуба, которые были уволены во время пандемии коронавируса.

Фабрегас согласился отложить выплату его зарплаты за четыре месяца из-за коронавируса
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