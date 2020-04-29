Аршавин — о голе «Барсе»: вообще мог не попасть в заявку. Лет через десять расскажу почему

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как забивал гол в ворота «Барселоны» в домашнем матче Лиги чемпионов.

«Как я это сделал? Да никак. Я, во-первых, не должен был там играть вообще, мог не попасть в заявку, но лет через десять расскажу почему. Я вышел на замену. «Барселона» год назад нас возила рылом, в том матче было что-то подобное. Венгер выпустил всех, кто только в атаку играет. И стали играть на удачу, все в атаку, более смело. Когда мы приехали, думали, как бы бить им за спину — вдруг кто-то убежит», — сказал Аршавин прямом в эфире с Александром Кержаковым на его странице в «Инстаграме».

16 февраля 2011 года «Арсенал» на «Эмирейтс» победил «Барселону», уступая со счётом 0:1. Голы у лондонцев забили Робин Ван Перси и Андрей Аршавин. В ответной игре «Арсенал» проиграл со счётом 1:3.