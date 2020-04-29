Роман Тугарев: ни в коем случае не хотел обидеть врачей, они достойны уважения

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев пояснил своё недавнее высказывание про зарплату врачей. Он подчеркнул, что уважает их труд и благодарен людям, которые борются с пандемией коронавируса.

«Я ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно благодарен, что они спасают наши жизни, это очень тяжёлый труд. Они достойны уважения. Подчеркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжёлым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве. А врачам — большое уважение и низкий поклон», — сказал Тугарев в «сториз» своего «инстаграма».

21-летний Тугарев является воспитанником «Локомотива». С 2017 по 2019 год выступал за фарм-клуб «железнодорожников» — «Казанку». В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в одном — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.