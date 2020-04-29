Умер экс-игрок сборной Англии Тревор Черри

«Лидс Юнайтед» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего защитника клуба и сборной Англии Тревора Черри.
«Лидс» глубоко потрясён и опечален известием о том, что легендарный Тревор Черри скоропостижно и неожиданно скончался в возрасте 72 лет», — говорится в заявлении клуба.
Черри провёл за «Лидс» 486 матчей во всех турнирах. Тревор присоединился к команде знаменитого тренера Дона Реви в 1972 году. В своём первом полноценном сезоне он помог «Лидсу» добраться до финала Кубка европейских чемпионов 1973 года и финала Кубка Англии 1973 года.
В сезоне-1973/1974 Черри стал чемпионом Англии. Кроме «Лидса», Тревор выступал за «Хаддерсфилд» и «Брэдфорд Сити». Кроме того, Черри провёл 27 матчей за сборную Англии. В качестве тренера работал в «Брэдфорд Сити».
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