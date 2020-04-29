Директор «Чертаново»: на один сезон РПЛ можно было бы увеличить и до 20 клубов

Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился своим мнением о том, каким образом может быть реализован механизм обмена клубов между лигами, если сезон в ФНЛ и ПФЛ не будет возобновлён.
«Это комплексный вопрос. Мы не должны забывать, что кроме РПЛ есть ещё ФНЛ и ПФЛ, где ряд команд готовы повысить свой статус. Их интересы надо учитывать. Видел вариант расширения Премьер-лиги до 18 клубов. Однако, чтобы не нарушать спортивный принцип и интересы всех команд, приложивших немало усилий для достижения цели, один сезон можно было бы потерпеть и пойти на увеличение количества участников РПЛ. Даже до 20 команд. Шесть команд на будущий год вылетали бы. Понятно, на это руководители клубов Премьер-лиги не пойдут, но вы спросили — я ответил.
Можно сыграть стыковые матчи. Главное — дать шанс всем командам первой четвёрки.
Если сезон в РПЛ всё-таки будет доигран, можно было бы рассмотреть возможность проведения недельного турнира в одном городе с участием лидеров ФНЛ за право выхода в элиту. В первом дивизионе у футболистов такие же две руки, две ноги и голова, как и у игроков РПЛ.
Внутри первой четвёрки всё очень плотно. И такое решение отвечало бы спортивным критериям. Как и решение по клубам ПФЛ, которые проделали значительный путь в сторону ФНЛ. При этом повторюсь: я считаю, что в нынешней ситуации самым правильным, наверное, было бы закончить соревнования во всех лигах», — приводит слова Ларина Sportbox.
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