Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против возобновления футбольного сезона в Испании, Италии, Германии и Англии из-за угрозы распространения коронавируса, утверждает Le Parisien.

По данным источника, высокопоставленные чиновники французского правительства ведут переговоры с коллегами из европейских стран о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что чемпионат Франции досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. До этого на подобный шаг пошла Королевская футбольная федерация Нидерландов.

«Решения, которые принимаются в других странах, например во Франции, могут подтолкнуть Италию последовать этой позиции, которая затем может стать европейской позицией», — сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.