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Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты
Футбол / Англия 0

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против возобновления футбольного сезона в Испании, Италии, Германии и Англии из-за угрозы распространения коронавируса, утверждает Le Parisien.

По данным источника, высокопоставленные чиновники французского правительства ведут переговоры с коллегами из европейских стран о досрочном завершении сезона.

Ранее стало известно, что чемпионат Франции досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. До этого на подобный шаг пошла Королевская футбольная федерация Нидерландов.

«Решения, которые принимаются в других странах, например во Франции, могут подтолкнуть Италию последовать этой позиции, которая затем может стать европейской позицией», — сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Игроки АПЛ боятся слишком раннего возобновления сезона

Источник: Le Parisien

Автор: Иван Соколов

Заглавное фото: РИА Новости

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