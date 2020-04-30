Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против возобновления футбольного сезона в Испании, Италии, Германии и Англии из-за угрозы распространения коронавируса, утверждает Le Parisien.
По данным источника, высокопоставленные чиновники французского правительства ведут переговоры с коллегами из европейских стран о досрочном завершении сезона.
Ранее стало известно, что чемпионат Франции досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. До этого на подобный шаг пошла Королевская футбольная федерация Нидерландов.
«Решения, которые принимаются в других странах, например во Франции, могут подтолкнуть Италию последовать этой позиции, которая затем может стать европейской позицией», — сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.
Игроки АПЛ боятся слишком раннего возобновления сезона
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