«Мы скучаем по вам, ребята». Болельщики ЦСКА оценили фото Карвальо с Вагнером

Бразильский экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо в «Инстаграме» опубликовал фото с бывшим форвардом «армейцев» Вагнер Лавом во времена выступлений за московский клуб.
«Причёска топ», — гласит подпись к опубликованному снимку.
Фото доступно в «инстаграме» Карвальо.
Под этим постом появилось множество комментариев болельщиков московских «армейцев»: «Мы скучаем по вам, ребята», «Легенды», «Приезжай в Москву после пандемии!».
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. Вместе с командой он дважды выигрывал РФПЛ, четыре раза побеждал в Кубке и трижды — в Суперкубке России, а также сыграл ключевую роль в победе российского клуба в Кубке УЕФА сезона-2004/05. Всего за «армейцев» он провёл 141 матч, в которых отметился 26 забитыми мячами и 45 результативными передачами.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
На «Чемпионате» доступно видео, на котором Карвальо рассказывает о сигарах Гинера и пиве «Балтика».
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