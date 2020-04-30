Гари Невилл – о возможном возобновлении сезона АПЛ: сколько футболистов должно умереть?

Телеэксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение о возможном возобновлении сезона английской Премьер-лиги в условиях пандемии коронавируса.
«Сколько людей должно умереть, чтобы сезон не был возобновлен? Игрок, сотрудник должен умереть? На какой риск мы должны пойти? Речь чисто экономическая. Я считаю, что если бы не было экономических интересов, то не было бы и вопросов.
Один из медицинских работников ФИФА сказал мне, что футбол не должен проходить до сентября. Я думаю, что если бы это решение не было связано с экономикой, футбола не было бы месяцами.
У клубов огромные инвестиции в этом сезоне. Подумайте о том, что поставлено на карту, например, для «Лидса», это который претендует на выход в АПЛ. Потенциально там огромные призовые повышение в классе. Следовательно, им грозят и огромные экономические потери. Это затуманивает умы людей с точки зрения риска, который они готовы взять на себя», — приводит слова Невилла Sky Sports.
По данным на 29 апреля, в Великобритании выявлено 162 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 20 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 813 человек.
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