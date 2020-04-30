Почеттино: хочу выиграть титул с «Тоттенхэмом», прежде чем я умру

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что хочет вновь возглавить «шпор», чтобы завоевать, как минимум, один трофей.

«Это было удивительное путешествие, которое закончилось так, как, конечно, никто не хотел. Но глубоко в моей груди, моей душе, моём сердце — я уверен, что наши пути снова пересекутся. С того дня, как я покинул клуб, я мечтаю вернуться и попытаться закончить работу, которую мы не завершили.

Мы были так близки к победе Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Но мы остановились и, конечно, я с нетерпением жду продолжения. Я мотивирован для следующего проекта.

Может быть, через 5 лет, может быть, через 10 лет, и теперь я собираюсь сговориться со вселенной и подбросить ей идею, что перед смертью я хочу снова тренировать «Тоттенхэм» и попытаться, если возможно, выиграть один титул. Потому что я хочу почувствовать, что значит выиграть один титул с «Тоттенхэмом». Это была бы хорошая возможность отплатить за всю любовь болельщиков клуба, которую они продемонстрировали по отношению ко мне с первого эе дня», — сказал Почеттино в интервью BT Sport.

Напомним, Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» 19 ноября 2019 года. 47-летний специалист работал в стане «шпор» с лета 2014 года. Ранее он возглавлял «Саутгемптон» и «Эспаньол».