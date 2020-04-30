Балотелли: после ухода из «Манчестер Сити» я был близок к переходу в «Ювентус»

Нападающий итальянской «Брешии» Марио Балотелли рассказал, что мог стать игроком туринского «Ювентуса» после ухода из «Манчестер Сити» в 2013 году.
«После ухода из «Манчестер Сити» я был близок к договорённости с «Ювентусом». Затем появился спортивный директор «Милана» Галлиани. Он сказал мне, что есть возможность перейти в «Милан», а я симпатизировал «россонери». У нас с Галлиани были прекрасные отношения, он хотел видеть меня в «Милане».
Если бы я выбирал по таблице, перешёл бы в «Ювентус», но я выбрал «Милан», потому что он в моём сердце. Я болел за «Интер», мне нравились обе миланские команды.
Вариант с «Ювентусом» тоже был бы в порядке, тогда он выиграл всё, кроме Лиги чемпионов. Я думал об этом, думал о переходе. Но в итоге выбрал сердцем», – сказал Балотелли в интервью Corriere di Torino.
Балотелли стал игроком «Манчестер Сити» в 2010 году, перейдя из «Интера» за € 29,5 млн. За английский клуб он отыграл 80 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (в 14 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей.
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