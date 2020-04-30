«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове

Клуб Проффесиональной футбольной лиги «Сокол» в условиях пандемии коронавируса решил помочь в строительстве инфекционной больницы в Саратове.

«Футболисты, тренерский штаб и сотрудники ФК «Сокол» поддержали инициативу Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и перечислили часть своего заработка на строительство инфекционной больницы в Саратове», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

По информации «Матч-ТВ», сумма перечислений составила около 100 тысяч рублей.

В первенстве ПФЛ «Сокол», набрав 37 очков в 17 играх, делит второе место в турнирной таблице с липецким «Металлургом».

По данным на 29 апреля, в России выявлено 99 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано 972 смерти. При этом из числа заразившихся излечилось более 10 тыс. человек. В Саратовской области – 392 случая заражения, из которых 2 случая с летальным исходом.