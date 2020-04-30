«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове

Клуб Проффесиональной футбольной лиги «Сокол» в условиях пандемии коронавируса решил помочь в строительстве инфекционной больницы в Саратове.
«Футболисты, тренерский штаб и сотрудники ФК «Сокол» поддержали инициативу Министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области и перечислили часть своего заработка на строительство инфекционной больницы в Саратове», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.
По информации «Матч-ТВ», сумма перечислений составила около 100 тысяч рублей.
В первенстве ПФЛ «Сокол», набрав 37 очков в 17 играх, делит второе место в турнирной таблице с липецким «Металлургом».
По данным на 29 апреля, в России выявлено 99 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано 972 смерти. При этом из числа заразившихся излечилось более 10 тыс. человек. В Саратовской области – 392 случая заражения, из которых 2 случая с летальным исходом.
- 30 апреля 2020
-
05:11
-
04:56
-
04:40
-
04:22
-
04:06
-
03:38
-
03:22
-
03:05
-
01:42
-
01:30
-
01:00
-
00:55
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:15
- 29 апреля 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:54
-
22:48
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:18
-
21:11
-
20:44
-
20:42
-
20:35