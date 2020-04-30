Игрок «Милана» Сусо был близок к переходу в «Интер». В нём был заинтересован Спаллетти

Полузащитник «Милана» Сусо, выступающий на правах аренды за «Севилью», рассказал, как однажды был близок к переходу в стан главного конкурента – «Интера».

«От «Интера» действительно было предложение, я был очень близок к переходу, даже пообщался со Спаллетти. Он был лично заинтересован в переходе. Это была команда с интересным составом, атакующей игрой. Всё это соответствовало моим характеристикам. Но я сказал, что не могу перейти из «Милана» в «Интер», потому что я очень привязан к «россонери».

«Фиорентина» тоже была заинтересована в моём переходe. Это было прошлым летом, у нас даже состоялась встреча, на которой присутствовал, в том числе и Монтелла. В то время у них были сложности с финансами, но из-за уважения я выслушал их предложение. Это правда, что они хотели подписать меня», — приводит слова Сусо Sky Sport Italia.

За «Севилью» 26-летний испанец принял участие в 8 матчах во всех турнирах, отметившись забитым мячом и результативной передачей.