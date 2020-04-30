«Я мог потерять ногу». Экс-игрок «Боруссии» рассказал о своей страшной травме

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Юлиан Кох поведал о подробностях своей травмы, полученной в 2011 в аренде за «Дуйсбург».

В матче с «Оберхаузеном» Кох столкнулся с Димитриосом Паппасом, порвав связки колена и мениска. В ночь перед МРТ колено Коха начало опухать, он испытывал сильную боль. Поскольку кровь не доходила до его голени, его отец принял судьбоносное решение отвезти его в больницу.

«Мы приехали туда в половине десятого, и врачи отделения скорой помощи сразу же сказали, что необходима экстренная операция», — вспоминает Кох в интервью Goal. «Когда я очнулся, первая информация, которую я получил, заключалась в том, что я мог потерять ногу, если бы мы промедлили».

Юлиан был вынужден прооперироваться несколько раз за короткий промежуток времени.

«За это время нога была открыта почти каждый день, это было невероятно больно», — сказал Кох. «Я, как наркоман, ждал, пока обезболивающее снова подействует, потому что я не мог этого вынести. После первых трёх или четырёх недель мне казалось, что я был в больнице в течение полугода».

После долгого восстановления Кох вернулся на поле в 2013 году и провёл 4 матча в составе «Майнца». После чего выступал за венгерский «Ференцварош».