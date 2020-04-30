Михайлович получит от «Спортинга» € 3 млн за увольнение спустя 9 дней после назначения

Сербский специалист Синиша Михайлович, ныне возглавляющий итальянскую «Болонью», получит компенсацию в размере € 3 млн за увольнение из португальского «Спортинга» спустя 9 дней после назначения, сообщает A Bola.

Михайлович был назначен главным тренером «Спортинга» 18 июля 2018 года. Через 9 дней после его назначения, президент португальского клуба ушёл в отставку, а контракт с сербом был расторгнут, несмотря на 3-летнее соглашение.

После расторжения «Спортинг» выплатил ему лишь € 300 тыс. Спустя некоторое время Михайлович подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на выплату компенсации в размере € 11,2 млн. В ходе разбирательств CAS обязал «Спортинг» выплатить специалисту € 3 млн.

Михайлович возглавил «Болонью» в январе 2019 года. В прошлом сезоне болонский клуб под его руководством финишировал на 10-м месте в чемпионате Италии. В нынешнем сезоне «Болонья» занимает 10-е место в Серии А. В настоящий момент 50-летний специалист борется с лейкемией и уже прошёл три курса химиотерапии.