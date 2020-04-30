Президент «Лилля» предложил распределить места в Лиге 1 с помощью математического расчёта

Президент «Лилля» Жерар Лопес предложил распределить места в досрочно завершённом чемпионате Франции при помощи научной модели.
На мой взгляд, окончание сезона так же неприемлемо, как и отмена сезона. Мы изучали: 71% команд меняют позиции в последних 10 турах за последние 10 лет. Я могу гарантировать: на поле мы были на пути к выходу в Лигу чемпионов. Эта остановка не учитывает, кто играл против кого, дома или в гостях, или в какое время сезона. Мы дважды играли с «ПСЖ», а «Ренн», опередив нас на 1 очко, играл только один раз. Справедливо ли это?
Я вижу более научную модель расчёта, где мы будем моделировать результаты последних 10 игр, в зависимости от количества очков, выигранных дома и в гостях в этом сезоне, чтобы получить финальный итог с 38 матчами, — приводит слова Лопеса Daily Mail.
Напомним, 28 апреля Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в чемпионате страны не может быть доигран из-за пандемии коронавируса.
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