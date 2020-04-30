«Уотфорд» подписал 21-летнего полузащитника «Гавра» Папа Гуйе
Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании контракта с опорным полузащитником клуба второго дивизиона чемпионата Франции «Гавра» — Папа Гуйе.
Соглашение с игроком подписано сроком на пять лет. 21-летний француз летом перейдёт в английский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне за «Гавр» он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Футболист уже привлекался к выступлениям за молодёжные сборные Франции до 18 и до 19 лет и провёл в общей сложности 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 1,6 млн.
В текущем сезоне «Уотфорд», набрав 27 очков в 29 турах, занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Уотфорд» договорился с игроками об отсрочке выплат зарплат
Читайте также
- 30 апреля 2020
-
07:55
-
07:30
-
06:19
-
06:02
-
05:51
-
05:35
-
05:11
-
04:56
-
04:40
-
04:22
-
04:06
-
03:38
-
03:22
-
03:05
-
01:42
-
01:30
-
01:00
-
00:55
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:15
- 29 апреля 2020
-
23:58
-
23:48
-
23:30
-
23:24
-
23:16
-
22:54
-
22:48
-
22:25
-
22:20
-
22:14
-
21:54
-
21:39
-
21:39
Партнерский контент