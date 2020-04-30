«Уотфорд» подписал 21-летнего полузащитника «Гавра» Папа Гуйе

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании контракта с опорным полузащитником клуба второго дивизиона чемпионата Франции «Гавра» — Папа Гуйе.

Соглашение с игроком подписано сроком на пять лет. 21-летний француз летом перейдёт в английский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне за «Гавр» он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Футболист уже привлекался к выступлениям за молодёжные сборные Франции до 18 и до 19 лет и провёл в общей сложности 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 1,6 млн.

В текущем сезоне «Уотфорд», набрав 27 очков в 29 турах, занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.