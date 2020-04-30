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Криштиану Роналду опубликовал фото с маленькой дочкой

Криштиану Роналду опубликовал фото с маленькой дочкой
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с маленькой дочкой.

Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" Криштиану Роналду.

В настоящее время Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.

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