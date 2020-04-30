Криштиану Роналду опубликовал фото с маленькой дочкой
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с маленькой дочкой.
Посмотреть фотографию можно в официальном "инстаграме" Криштиану Роналду.
В настоящее время Роналду находится в карантине на своей вилле на острове Мадейра. Чемпионат Италии был бессрочно приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне Роналду в 22 матчах итальянской Серии А забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии) 35-летний футболист в 10 встречах записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
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