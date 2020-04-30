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Мейрелеш: поначалу в «Порту» Халк был нелеп. Он не знал, что такое футбол

Мейрелеш: поначалу в «Порту» Халк был нелеп. Он не знал, что такое футбол
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник «Порту» Раул Мейрелеш поделился воспоминаниями о работе с нападающим Халком, ныне выступающим в составе «Шанхай СИПГ».

«Были игроки, на которых мы смотрели сразу после их приезда и думали: «Что вы здесь делаете?». В этом плане были и сюрпризы. Халк был нелеп. На первой тренировке в «Порту» он не понимал, что делать. Он не знал, что такое футбол. Халк просто брал мяч, разворачивался и бил. Он больше ничего не умел», — цитирует Мейрелеша Record со ссылкой на клубное телевидение «Порту».

Халк известен в России по выступлению за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Цвета «Порту» бразилец защищал с 2008 по 2012 год. В ходе своей карьеры 33-летний форвард также играл на родине и в Японии.

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