Евсеев: благодарен Сёмину за то, что он раскрыл во мне личность

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как у него складывались отношения с Юрием Сёминым во время выступления за московский «Локомотив». Евсеев защищал цвета «железнодорожников» с 2000 по 2006 год.

«Первая встреча была у нас в конце 1999 года. Он позвонил и предложил встретиться у метро Сокольники. Сидели в его машине, Сёмин сказал, что хочет видеть меня в „Локомотиве“. У меня заканчивался контракт со «Спартаком», никто в клубе ничего о продлении не говорил. Обсудили все вопросы: игровые, финансовые, и я дал согласие.



Работа с Палычем шла волнами. Были и положительные моменты, и отрицательные. Радость была и были ссоры.



Но с первого же сбора я стал выходить в основе и в 2000 году пропустил только 2 матча из-за перебора карточек. Как человек Юрий Палыч мне импонировал. Он всегда говорил игрокам в глаза что думал, поэтому вопросов к нему возникало мало. Всегда был бескомпромиссен, остался таким и сейчас.



В 2001-и он вызвал меня к себе и сказал, что недоволен моей игрой в последнем матче. А я ответил, что этот матч как раз отыграл хорошо, а вот предыдущий, после которого вы ничего мне не сказали, плохо. Палыч услышал меня, поняв, что у меня есть своё мнение, и я не боюсь его отстаивать. Думаю, ему это понравилось.



Сёмин выращивал лидеров, раскрепощал игроков. Очень точно чувствовал, на кого можно надавить ради результата, на кого нет. На Сенникова, например, можно было орать, Дима стрессоустойчивый. А с Измайловым лучше было не разговаривать вообще. Этот человек для всех был загадкой, никто не знал, как он может отреагировать. Обычно в перерыве матчей, если игра шла не так как надо, Палыч задевал меня, Овчинникова, Лоськова. Он понимал, что мы не обидимся, а разозлимся и это даст свои плоды. Сёмин нам доверял, но на поле всегда требовал многого. Говорил открыто: „Если кто перестанет соответствовать уровню команды, на его месте будет играть другой“.



Палыча я люблю, благодарен ему за то, что раскрыл во мне личность. Но случались и конфликты. В 2002-м всю неделю до матча с «Ротором» он говорил, что я в составе, но на установке моя фамилия не прозвучала. Когда Игнашевич получил травму, я вышел вместо него, забил гол и пробегая мимо скамейки, крикнул неприличное слово: „Сёмин сосать!“. История известная — Палыч расхохотался и потом приводил её в пример команде. Он знал, что если я разозлюсь на него, то все игроки будут бегать до финального свистка, потому что я стану требовать это от них.



Или турнир на сборах в Ла-Манге. Играли с норвежцами, возникла стычка. Я ударил соперника рукой, потом ногой, началась драка. Палыч выбежал на поле и стал орать на меня. Если бы не Игорь Черевченко, я бы Сёмина затоптал. Если бы догнал. Он увидел мои глаза и быстрым шагом пошёл назад. А меня удалили, и я отправился в номер через гольф-поля.Но такие случаи, конечно, были исключением. С Палычем работалось легко. Я очень тепло вспоминаю о нём, и мы всегда рады друг другу.



Именно в «Локомотиве» был мой лучший сезон в карьере. В 2002 году мы стали чемпионами, я забил 7 голов в чемпионате и ещё 2 в Лиге чемпионов!» — написал Евсеев.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.