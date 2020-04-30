Стали известны подробности иска телеведущей Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

Стали известны подробности судебного иска, поданного телеведущей Ольгой Ушаковой-Маслий к нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.



«В производстве суда иск Маслий О. В. к Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 рубля. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15», — приводит сообщение пресс-службы Савёловского суда «РБК-Спорт».



8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева